Опубликовано расписание четвертого игрового дня ESL Pro League Season 22: Stage 2

Портал HLTV опубликовал сетку матчей четвертого игрового дня на ESL Pro League Season 22: Stage 2.

Расписание четвертого игрового дня на ESL Pro League Season 22: Stage 2. Фото HLTV

ESL Pro League Season 22 — тир-1 турнир по CS2 в формате LAN, который проходит в Стокгольме с 28 сентября по 12 октября. 24 топовых коллектива борятся за престижный титул и призовой фонд в 400 тысяч долларов. Победителем прошлого ивента этой серии стала Team Vitality, обыгравшая в финале MOUZ.