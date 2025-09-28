M80 встретится с ENCE в первом раунде ESL Pro League Season 22

M80 сразится с ENCE на старте ESL Pro League Season 22. BO3-противостояние начнется 28 сентября в 19.00 по московскому времени. Совладельцем организации M80 является российский теннисист Даниил Медведев.

ESL Pro League Season 22 — тир-1 турнир по CS2 в формате LAN, который проходит в Стокгольме с 28 сентября по 12 октября. 24 топовых коллектива борятся за престижный титул и призовой фонд в 400 тысяч долларов. Победителем прошлого ивента этой серии стала Team Vitality, обыгравшая в финале MOUZ.