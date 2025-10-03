CyberPRO
Сегодня, 01:40

Astralis, FURIA и G2 стали последними участниками второй стадии ESL Pro League Season 22

Алексей Буланов
Трофей ESL Pro League.
Фото HLTV

Astralis, FURIA и G2 укомплектовали окончательный список участников второй стадии ESL Pro League Season 22. Ранее путевку во второй этап турнира завоевали HOTU, Inner Circle Esports, 3DMAX, GamerLegion и Gentle Mates. Сразу со Stage 2 ивент также начнут Team Vitality, MOUZ, Team Spirit, The MongolZ, Team Falcons, Aurora Gaming, FaZe Clan и Natus Vincere.

ESL Pro League Season 22 — тир-1 турнир по CS2 в формате LAN, который проходит в Стокгольме с 28 сентября по 12 октября. 24 топовых коллектива борятся за престижный титул и призовой фонд в 400 тысяч долларов. Победителем прошлого ивента этой серии стала Team Vitality, обыгравшая в финале MOUZ.

