G2 сыграет против ENCE в матче на вылет с ESL Pro League Season 22

G2 встретится с ENCE в пятом раунде ESL Pro League Season 22: Stage 1. BO3-противостояние начнется 2 октября в 14.30 по московскому времени.

ESL Pro League Season 22 — тир-1 турнир по CS2 в формате LAN, который проходит в Стокгольме с 28 сентября по 12 октября. 24 топовых коллектива борятся за престижный титул и призовой фонд в 400 тысяч долларов. Победителем прошлого ивента этой серии стала Team Vitality, обыгравшая в финале MOUZ.