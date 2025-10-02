CyberPRO
2 октября, 23:00

FURIA переиграла B8 и продвинулась в следующую стадию ESL Pro League Season 22

Алексей Буланов
FURIA.
Фото HLTV

FURIA одержала волевую победу над B8 в решающем матче первой стадии ESL Pro League Season 22. Бразильский коллектив закончил BO3-противостояние со 2:1 в свою пользу, выбив B8 с турнира. Победители FISSURE Playground 2 оказались слабее на Mirage (5:13), но затем взяли верх на Inferno (13:8) и Overpass (13:9).

Статистика матча.
Фото HLTV

ESL Pro League Season 22 — тир-1 турнир по CS2 в формате LAN, который проходит в Стокгольме с 28 сентября по 12 октября. 24 топовых коллектива борятся за престижный титул и призовой фонд в 400 тысяч долларов. Победителем прошлого ивента этой серии стала Team Vitality, обыгравшая в финале MOUZ.

