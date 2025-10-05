CyberPRO
5 октября, 23:10

Astralis сыграет с FaZe Clan за выход в сетку 1-2 на ESL Pro League Season 22

Алексей Буланов
Twistzz.
Фото HLTV

Astralis сразится с FaZe Clan в сетке 0-2 на ESL Pro League Season 22: Stage 2. BO3-противостояние начнется 6 октября в 16.30 по московскому времени.

ESL Pro League Season 22 — тир-1 турнир по CS2 в формате LAN, который проходит в Стокгольме с 28 сентября по 12 октября. 24 топовых коллектива борятся за престижный титул и призовой фонд в 400 тысяч долларов. Победителем прошлого ивента этой серии стала Team Vitality, обыгравшая в финале MOUZ.

