Virtus.pro одержала первую победу в новом составе, переиграв Lynn Vision Gaming на FISSURE Playground #2
Virtus.pro победила Lynn Vision Gaming в упорном матче навылет на FISSURE Playground #2. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:0 в пользу VP. «Медведи» оказались сильнее на Dust2 (19:17) и Train (13:10). Это был первый турнир VP после исключения из состава Дениса «electroNic» Шарипова.
Статистика матча.
Фото HLTV
FISSURE Playground #2 — тир-1 турнир по Counter-Strike 2 в формате LAN, который проходит в Белграде с 12 по 21 сентября 2025 года.
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