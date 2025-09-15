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Virtus.pro одержала первую победу в новом составе, переиграв Lynn Vision Gaming на FISSURE Playground #2

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Perfecto.
Фото HLTV

Virtus.pro победила Lynn Vision Gaming в упорном матче навылет на FISSURE Playground #2. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:0 в пользу VP. «Медведи» оказались сильнее на Dust2 (19:17) и Train (13:10). Это был первый турнир VP после исключения из состава Дениса «electroNic» Шарипова.

Статистика матча.
Фото HLTV

FISSURE Playground #2 — тир-1 турнир по Counter-Strike 2 в формате LAN, который проходит в Белграде с 12 по 21 сентября 2025 года.

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