CS 2 установила рекорд по пиковому онлайну — 1,818 миллиона игроков

В марте CS 2 установила рекорд по пиковому онлайну — он достиг 1,818 миллиона игроков.

Это на 35 тысяч больше, чем в предыдущем месяце. Такой показатель стал лучшим за всю историю серии CS. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано в мае 2023 года и составляло 1,802 миллиона игроков.

Средний онлайн в марте преодолел отметку 1,039 миллиона игроков и занял третье место среди всех месяцев.

Наибольший средний онлайн был в мае 2023 года — 1,117 миллиона игроков.