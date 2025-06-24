CyberPRO
Состоялся релиз крупного обновления для Civilization VII

Превью обновления.
Фото Официальная страница игры в Steam

Разработчики выпустили обновление, которое отвечает на запрос сообщества игроков. Увеличены размеры карт и переработаны некоторые механики.

Переработан ИИ, теперь он стал более серьезным противником. Помимо этого, было внесено большое количество балансных правок.

Добавлены большие и огромные карты, чтобы фанаты могли погрузиться в масштаб стратегии, как было в предыдущих играх серии. Для мультиплеера пока этот функционал частично ограничен.

Расширены возможности настроек, теперь можно отключить «Пути Наследия» и детально настраивать ИИ оппонентов.

Также интегрирована поддержка мастерской Steam, что позволит проще устанавливать модификации на игру а в будущем поспособствует развитию сообщества.

