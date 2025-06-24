Состоялся релиз крупного обновления для Civilization VII
Разработчики выпустили обновление, которое отвечает на запрос сообщества игроков. Увеличены размеры карт и переработаны некоторые механики.
Переработан ИИ, теперь он стал более серьезным противником. Помимо этого, было внесено большое количество балансных правок.
Добавлены большие и огромные карты, чтобы фанаты могли погрузиться в масштаб стратегии, как было в предыдущих играх серии. Для мультиплеера пока этот функционал частично ограничен.
Расширены возможности настроек, теперь можно отключить «Пути Наследия» и детально настраивать ИИ оппонентов.
Также интегрирована поддержка мастерской Steam, что позволит проще устанавливать модификации на игру а в будущем поспособствует развитию сообщества.
Максим Устинов
Новости