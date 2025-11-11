Runa Team сыграет с Most Wanted на групповой стадии CIS Battle 3

Runa Team встретится с Most Wanted на групповой стадии CIS Battle 3. BO3-противостояние начнется в 9.00 по московскому времени. На даннный момент ни одна из команд не гарантировала себе участие в плей-офф ивента.

CIS Battle 3 — тир-3 турнир по Dota 2 в онлайн-формате, который проходит с 3 по 11 ноября. 9 СНГ-коллективов сражаются за титул и призовой фонд 15 тысяч долларов. Предудыщим победителем турнира этой серии стала OG, переигравшая в финале L1GA TEAM.