Четыре турнира пройдут на платформе «Московский Киберспорт» 27-29 марта

Федерация компьютерного спорта Москвы приглашает всех желающих принять участие в регулярных турнирах онлайн-серии «Московского Киберспорта». которые пройдут 27-29 марта.

Поклонников киберспорта ожидают соревнования Dota 2, League of Legends, Hearthstone: Battlegrounds и VALORANT. Участие доступно всем желающим и не требует вступительных взносов. Для призеров предусмотрены денежные награды.

Турниры проводит Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта Москвы.