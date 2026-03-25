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25 марта, 15:00

Четыре турнира пройдут на платформе «Московский Киберспорт» 27-29 марта

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Анонс турниров «Московского Киберспорта».
Фото Пресс-центр ФКСМ

Федерация компьютерного спорта Москвы приглашает всех желающих принять участие в регулярных турнирах онлайн-серии «Московского Киберспорта». которые пройдут 27-29 марта.

Поклонников киберспорта ожидают соревнования Dota 2, League of Legends, Hearthstone: Battlegrounds и VALORANT. Участие доступно всем желающим и не требует вступительных взносов. Для призеров предусмотрены денежные награды.

Турниры проводит Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта Москвы.

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