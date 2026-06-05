Чемпионат России Сбера 2026 пройдет по командным и индивидуальным видам дисциплин

Чемпионат России Сбера по компьютерному спорту пройдет в 2026 году по командным (Dota 2, Counter-Strike 2) и индивидуальным (Tekken 8, StarCraft II, TetViS-III, Квадросим и Storm Chess) видам программ.

Чемпионат пройдет в три этапа: групповая стадия, решающая стадия и финал.

Командные соревнования

Основной этап (групповая и решающая стадии) состоится в онлайн-формате. По итогам групповой стадии будут определены 16 лучших команд в каждом виде программы, которые выйдут в решающую стадию. В финальный этап пройдут по 4 команды.

Индивидуальные соревнования

Основной этап пройдет в онлайн-формате. В групповой стадии определятся по 16 лучших киберспортсменов, которые сыграют в решающей стадии. Исключение составят Квадросим, где решающая стадия не предусмотрена, и Storm Chess, где в решающую стадию выйдут 8 киберспортсменов. В финальном этапе сыграют по 4 лучших киберспортсмена в каждом виде программы.

Главный киберспортивный турнир страны объединит сильнейших спортсменов, готовых побороться за титул и призовой фонд 3 000 000 рублей.