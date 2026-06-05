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5 июня, 14:00

Чемпионат России Сбера 2026 пройдет по командным и индивидуальным видам дисциплин

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Анонс Чемпионата России Сбера 2026.
Фото ФКСР

Чемпионат России Сбера по компьютерному спорту пройдет в 2026 году по командным (Dota 2, Counter-Strike 2) и индивидуальным (Tekken 8, StarCraft II, TetViS-III, Квадросим и Storm Chess) видам программ.

Чемпионат пройдет в три этапа: групповая стадия, решающая стадия и финал.

Командные соревнования
Основной этап (групповая и решающая стадии) состоится в онлайн-формате. По итогам групповой стадии будут определены 16 лучших команд в каждом виде программы, которые выйдут в решающую стадию. В финальный этап пройдут по 4 команды.

Индивидуальные соревнования
Основной этап пройдет в онлайн-формате. В групповой стадии определятся по 16 лучших киберспортсменов, которые сыграют в решающей стадии. Исключение составят Квадросим, где решающая стадия не предусмотрена, и Storm Chess, где в решающую стадию выйдут 8 киберспортсменов. В финальном этапе сыграют по 4 лучших киберспортсмена в каждом виде программы.

Главный киберспортивный турнир страны объединит сильнейших спортсменов, готовых побороться за титул и призовой фонд 3 000 000 рублей.

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