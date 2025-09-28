Чемпион FISSURE PLAYGROUND 2 проиграл HOTU на ESL Pro League Season 22

Сенсационное поражение бразильского коллектива FURIA Esports против СНГ-коллектива с итоговым счетом 2-0.

Несмотря на все усилия Кайке «KSERATO» Керато, коллетиву не удалось забрать даже одну карту. HOTU смогли показать красивую и уверенную игру сначала на Overpass, где они сделали 8:13, а затем и на Dust2 со счетом 9:13.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.