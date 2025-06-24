CEO CompLexity считает, что Vitality установили свою эру доминирования

Владелец Complexity Gaming Джейсон Лейк рассказал о своих впечатлениях от BLAST.tv Austin Major 2025.

«Я считаю, что BLAST Austin Major был сенсационным событием. Это было потрясающе, когда лучшие игроки мира снова соревновались перед местной американской аудиторией. Я прекрасно провел время», — приводит CyberMeta слова Лейка.

По мнению CEO CompLexity, Team Vitality установили свою эру доминирования благодаря семи победам на турнирах.

«Несмотря на несколько односторонних оценок, я считаю, что финал был отличным. Vitality установили свою эру доминирования, а The Mongolz доказали, что они молодая и сильная команда с преданной фанатской базой. Поздравим обоих, хорошо сыграли», — добавил он.

BLAST.tv Austin Major 2025 проходил в Остине (США) с 3 по 22 июня. Победителем чемпионата стала французская команда Team Vitality.