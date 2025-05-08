CyberPRO
8 мая, 16:25

Casle покинул пост тренера Fnatic

Камила Абдурахманова
корреспондент

Организация Fnatic объявила о расставании с тренером своего состава по CS2 Питером «Casle» Арденскьолдом.

В официальном анонсе Fnatic говорится, что после внутренних обсуждений с тренером относительно структуры и направления команды было принято решение перевести Касла в инактив. Питер присоединился к команде в переходный период и проявил профессионализм и преданность делу, однако изменения в модели команды потребовали стратегического сдвига в подходе к тренерству.

Питер «Casle» Арденскьолд работал с Fnatic с января 2025 года. Под его руководством команда не смогла пройти на мейджор в США, а лучшим достижением стало второе место на CCT 19.

Новым тренером Fnatic станет Микс «Independent» Силинс.

Текущий состав Fnatic: Krimz, Matys, Blamef, Fear, Jambo, Independent.

Aurora выбила BetBoom Team с Флаем с BLAST Slam 3

Team Spirit Academy стала чемпионом BetBoom LanDaLan #2

