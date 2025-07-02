CyberPRO
2 июля, 13:43

Бивис и Баттхед появились в Call of Duty: Black Ops 6 в качестве оперативников

Фото из геймплейного трейлера.
Фото Activision

Легендарные персонажи Майка Джаджа из одноименного мультсериала появились в Call of Duty: Black Ops 6 в качестве оперативников.

Activision представили косметическое DLC для Call of Duty, в котором были добавлены персонажи культового сериала «Бивис и Баттхед». Двое друзей станут оперативниками в Warzone и Call of Duty: Black Ops 6.

Бивис и Баттхед представлены в новом трейлере в фирменной стилистике сел-шейдинг-анимации и в своей манере высмеивают все, что происходит вокруг.

Персонажи выйдут 2 июля в рамках обновления Season 4 Reloaded, а сами герои станут доступны для покупки с 5 июля в рамках специального косметического набора. Стоимость набора в данный момент неизвестна.

Анонс Бивиса и Баттхеда в Call of Duty: Warzone & Black Ops 6.

Филатов Руслан

