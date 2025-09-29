Бразильское дерби между FURIA Esports и Fluxo на ESL Pro League Season 22

Обе команды представляют Южноамериканский регион — итоговый счет встречи между ними 2-0 в пользу чемпионов FISSURE Playground 2.

FURIA Esports не без проблем, но справилась со своими более молодыми соперниками. Ростер Fluxo попытался сделать камбэк на Inferno — они уступили противникам первую половину, но сделать этого не удалось — 13:8. Затем на Mirage за переменчивым успехом для новичков вначале последовал полный разгром в атаке со счетом 13:7.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.