Бразильное дерби — Legacy сыграют с RED Canids на StarLadder Budapest Major 2025

Коллективы встретятся в рамках групповой стадии мажора в Будапеште — матч начнется в 17.00 по Москве.

Legacy — являются командой фаворитов, им пророчили место в сетке 3-0, но у них не задалась встреча с австралийцами из FlyQuest, где они проиграли 1-0. Их соперник также начал с поражения, но от Fnatic, а затем RED Canids обошли молодую команду GamerLegion.

StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии — Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.