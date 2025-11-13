CyberPRO
Сегодня, 20:00

Бразильцы paiN Gaming обыграли TYLOO на BLAST Rivals Fall 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды paiN Gaming.
Фото paiN Gaming

Китайский коллектив пытался активно сопротивляться своим соперникам, но итоговый счет встречи составил 2-1.

Противостояние выдалось напряженным и отчасти равным, однако paiN Gaming все же могли заполучить преимущество. Сначала команды разменялись пиками — бразильцы выиграли на Nuke со счетом 13:7, а затем китайцы дожали их на Ancient — 9:13. Решающим стал возвращенный не так давно Overpass — 13:10 в пользу «пейнов».

BLAST Rivals Fall 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который проходит в Гонконге. Призовой фонд соревнований составляет 350 тысяч долларов.

