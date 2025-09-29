CyberPRO
29 сентября, 21:20

Legacy выиграли у NRG Esports на ESL Pro League Season 22

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип турнира ESL Pro League Season 22.
Фото ESL

Бразильский коллектив вновь возвращается в свой прайм — они одержали верх над американской командой с итоговым счетом 2-1.

Первой картой в противостоянии стал Mirage — и он был наиболее успешным для NRG, на ней они вышли на победный счет 6:13. Далее инициатива целиком ушла Legacy — сильное и качественное выступление на Nuke с 13:8, а затем на десайдер Dust2 — 13:5.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.

