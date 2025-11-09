Бразильская FURIA Esports стали чемпионами турнира IEM Chengdu 2025

В гранд-финале бразильский коллектив смог выиграть Team Vitality с разгромным счетом 3-0.

FURIA Esports вновь доказали, что они профессиональные игроки, обойдя когда-то топ-1 команду мира «Виталити». Сначала команда выиграла на Ancient — 13:11, затем следующей стал Inferno — 13:10. Завершающей стал Overpass, где Vitality не смогли оказать сопротивления — карта закончилась со счетом 13:11. Данил «molodoy» Голубенко стал MVP турнира, это вторая награда в его карьере.

IEM Chengdu 2025 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 3 по 9 ноября в Чэнду (Китай). Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.