BoomBoys — фаворит матча против OG на The International 2026

Прогноз и ставка на матч BoomBoys — OG 13 августа 2026 года на The International 2026. Это Bo3 первого раунда швейцарской стадии. Фаворитом выглядит BoomBoys: под нейтральным названием играет BetBoom Team, выигравшая PGL Wallachia Season 8 и дошедшая до финала Esports World Cup 2026, где уступила лишь PARIVISION. Мидер gpk находится в лучшей форме карьеры, а сама команда стабильно проходит длинную дистанцию крупных ивентов. OG прошла квалификацию Юго-Восточной Азии, но уровнем ниже, к тому же дорогу команды в Шанхай осложнил тайфун. Ставим на победу BoomBoys.

Рекомендуемая ставка: победа BoomBoys в серии