CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

29 января, 09:45

Boombl4 об итогах MySkill Pro League: «Нужно время на перестройку»

Boombl4.
Фото HLTV

Капитан BetBoom Team по CS2 Кирилл «Boombl4» Михайлов подвtл итоги недавнего выступления команды на LAN-турнире MySkill Pro League Series 1 и поделился, как сейчас обстоят дела в коллективе.

Он отметил, что победа над HOTU (2:1) принесла важные очки VRS, но вместе с тем коллектив переживает глобальные изменения в игре и структуре. По словам Boombl4, новый тренер Артем «Fierce» Иванов привнес много свежих идей, но такой переход требует времени на перестройку и выход из зоны комфорта.

«Если в целом говорить про нашу игру сейчас, то мы находимся в такой глобальной перестройке. Артем Fierce привносит очень много новых вещей: структуру, на чем делать фокус. И где-то стараемся выходить из нашей зоны комфорта, где-то всё ещё что-то забываем. Так что, как бы это глупо ни звучало, нужно время, чтобы перестроиться. Так что поддерживайте, болейте. Извините за все поражения в прошлом. Болейте за наши будущие матчи. И поддерживайте, даже если мы проигрываем. Всех настоящих фанатов обнял», — обратился Boombl4 к фанатам BetBoom Team.

Владислав Корякин

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Европа променяла сжиженный природный газ на поставки по «Турецкому потоку»
Состояние пострадавшего при атаке ВСУ в Подмосковье мальчика стабилизировано
Нападающий «Родины» Артем Максименко забил три гола в матче РПЛ с «Акроном»
«Железнодорожники» опять пропустят, но забьют больше и впервые в сезоне победят. На что ставить в матче «Оренбург» - «Локомотив»
В МИД Ирана описали зависимость США от лжи цитатой из Достоевского
US Open-2026: главная информация о турнире «Большого шлема»
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Стали известны причины конфликта между YEKINDAR и Dastan: FalleN отодвинул завесу тайны

Aurora обыграла BetBoom Team со счетом 2:1 в битве за место в полуфинале FISSURE Universe: Episode 8
Новости
RSS RSS
Все новости