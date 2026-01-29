Boombl4 об итогах MySkill Pro League: «Нужно время на перестройку»

Капитан BetBoom Team по CS2 Кирилл «Boombl4» Михайлов подвtл итоги недавнего выступления команды на LAN-турнире MySkill Pro League Series 1 и поделился, как сейчас обстоят дела в коллективе.

Он отметил, что победа над HOTU (2:1) принесла важные очки VRS, но вместе с тем коллектив переживает глобальные изменения в игре и структуре. По словам Boombl4, новый тренер Артем «Fierce» Иванов привнес много свежих идей, но такой переход требует времени на перестройку и выход из зоны комфорта.

«Если в целом говорить про нашу игру сейчас, то мы находимся в такой глобальной перестройке. Артем Fierce привносит очень много новых вещей: структуру, на чем делать фокус. И где-то стараемся выходить из нашей зоны комфорта, где-то всё ещё что-то забываем. Так что, как бы это глупо ни звучало, нужно время, чтобы перестроиться. Так что поддерживайте, болейте. Извините за все поражения в прошлом. Болейте за наши будущие матчи. И поддерживайте, даже если мы проигрываем. Всех настоящих фанатов обнял», — обратился Boombl4 к фанатам BetBoom Team.

Владислав Корякин