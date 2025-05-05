Более 1 миллиона человек в пике следили за гранд-финалом BLAST Rivals между Vitality и Falcons

Гранд-финал BLAST Rivals привлек внимание 1 037 291 зрителя — это самый высокий показатель среди всех матчей турнира.

Второе место по количеству зрителей занял полуфинал между Spirit и Vitality — за игрой следили 617 306 человек. Третье место у матча Mouz и Falcons за выход в финал — 489 990 зрителей.

В гранд-финале команда Vitality одержала победу над Falcons со счетом 3:2. Это 25-я подряд победа для Vitality.

Турнир BLAST Rivals проходил с 30 апреля по 4 мая в Копенгагене. Призовой фонд составил 350 тысяч долларов.