The MongolZ сокрушили FaZe и вышли в полуфинал BLAST.tv Austin Major 2025
В противостоянии на BLAST.tv Austin Major 2025, The MongolZ переиграли Faze, пробившись в полуфинал турнира. Интернациональный ростер под капитанством Финна «karrigan» Андерсена оказался слабее на Mirage (9-13) и Anubis (11-13).
Статистика матча.
Фото HLTV
Этот результат обеспечил команде из Монголии, как минимум топ-4 на ивенте в Остине. Их следующим соперником станут бразильцы из paiN Gaming. Матч состоится 22 июня в 1.30 МСК.
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