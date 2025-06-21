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The MongolZ сокрушили FaZe и вышли в полуфинал BLAST.tv Austin Major 2025

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
EliGE.
Фото HLTV

В противостоянии на BLAST.tv Austin Major 2025, The MongolZ переиграли Faze, пробившись в полуфинал турнира. Интернациональный ростер под капитанством Финна «karrigan» Андерсена оказался слабее на Mirage (9-13) и Anubis (11-13).

Статистика матча.
Фото HLTV

Этот результат обеспечил команде из Монголии, как минимум топ-4 на ивенте в Остине. Их следующим соперником станут бразильцы из paiN Gaming. Матч состоится 22 июня в 1.30 МСК.

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