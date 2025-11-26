CyberPRO
Киберспорт
26 ноября 2025, 23:55

Falcons разгромили Xtreme Gaming в групповой стадии BLAST Slam V

Алексей Буланов
Team Falcons.
Фото ESL

Team Falcons не оставила шансов Xtreme Gaming в матче групповой стадии в рамках BLAST Slam V. BO1-противостояние закончилось убедительной победой «соколов».

BLAST Slam V — тир-1 турнир по Dota 2, который проходит в смешанном формате с 25 ноября по 7 декабря. 25 ноября — 30 ноября (онлайн-часть), 5 декабря — 7 декабря (LAN-ивент в Чэнду, Китай). 12 топовых Dota-2 коллективов сражаются за престижный титул и призовой фонд в размере 1 миллион долларов. Победителем прошлого турнира серии BLAST стала Tundra Esports, переигравшая в финале Team Falcons со счетом 3:2.

FaZe Clan одержала волевую победу над RED Canids в матче на вылет со StarLadder Budapest Major 2025

PARIVISION переиграла GamerLegion в матче на вылет со StarLadder Budapest Major 2025

КХЛ на Кинопоиске

