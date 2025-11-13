CyberPRO
Сегодня, 03:00

FURIA сыграет с Team Vitality в матче за выход в полуфинал BLAST Rivals Fall 2025

Алексей Буланов
apEX.
Фото HLTV

FURIA сразится с Team Vitality в матче за выход в полуфинал BLAST Rivals Fall 2025. BO3-противостояние начнется 13 ноября в 12.30 по московскому времени. Ранее бразильцы переиграли paiN, а европейский коллектив справился с TYLOO.

BLAST Rivals Fall 2025 — тир-1 турнир в LAN-формате, который проходит в Гонконге с 12 по 16 ноября. 8 топовых коллективов сражаются за престижный титул и призовой фонд в размере 350 тысяч долларов.

