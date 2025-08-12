Imperial заменит paiN Gaming на BLAST London 2025

Стало известно, что Imperial заменит paiN Gaming на BLAST London 2025.

Изначально paiN отклонила прямое приглашение от BLAST на закрытую квалификацию Южной Америки. В результате этого она больше не имеет права участвовать в стадии The Open.

Заявление BLAST: «Это решение соответствует официальному правилу 3.2.5(c) турниров Valve, согласно которому команды, ранее отклонившие приглашение на тот же турнир, не допускаются к участию. paiN изначально отклонила их прямое приглашение на южноамериканский закрытый отборочный турнир BLAST Open S2. В результате она не имеет права участвовать в The Open».

В итоге Legacy получит прямое приглашение от paiN, а Imperial займет место в Rising SA, которое ранее принадлежало Legacy.

Филатов Руслан