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29 марта, 17:25

BLAST анонсировал открытые квалификации на турниры Open в 2026 году

Александр Курлянский
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Организатор киберспортивных турниров BLAST объявил о возвращении открытых квалификаций для серии турниров Open в 2026 году. Информация опубликована на официальном сайте оператора.

12 топ-команд по рейтингу Valve получат прямые приглашения. Еще 16 коллективов сыграют в закрытых отборах вместе с 16 командами из открытых квалификаций.

BLAST также закрывает программу BLAST Rising. Новый формат предусматривает по одной закрытой квалификации в каждом регионе, победитель которой попадет на BLAST Open. Изменения вступят в силу с начала 2026 года.

Источник: Сайт BLAST
Киберспорт
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