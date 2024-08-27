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Сегодня, 09:55

BLACKARXANGEL считает Team Spirit фаворитом турнира The International 2024

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Профессиональный игрок, аналитик и комментатор Dota 2 Владислав BLACKARXANGEL Иващенко поделился мнением о грядущем турнире The International 2024.

«Я более чем уверен, что The International всегда будет в сердечке. Это тот самый момент, когда ждешь с щенячьими глазами и спрашиваешь: «Ну когда же?» Лично для меня The International всегда будет оставаться топ-1 турниром в Dota 2.

Я ожидаю победы от Team Spirit. Но, если честно, в этот раз «драконам» будет не так просто победить, потому что многие команды набрали форму и могут дать хороший бой. Очевидно, это Team Falcons с невероятно классным составом, с которым очень сложно бороться. Также это «гладиаторы»: они вспомнили, что весь прошлый сезон занимали первые места, и могут обыгрывать любые команды», — цитирует Иващенко CyberMeta.

The International — главный турнир 2024 года по Dota 2. Чемпионат будет проходить с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. Под групповой этап отведено 4-5 сентября. После этого с 6 по 10 сентября состоится первая часть основного ивента, а заключительный этап пройдет с 13 по 15 сентября. Только заключительный этап The International 13 будет играться на арене со зрителями.

Источник: CyberMeta
Киберспорт
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