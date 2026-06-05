BIG — сенсационно вышли в следующий этап IEM Cologne Major 2026, разгромив NRG Esports

Немецкая организация оказалась сильнее североамериканского коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-1.

BIG — одержали третью победу и смогли пройти во второй этап соревнований — их соперник покидает турнир. Картами самого напряженного противостояния с NRG Esports стали Dust2 — он завершился со счетом 5:13 в пользу немецкой организации, Nuke, что дошел до овертаймов — 16:12, а затем и Mirage с камбэком от BIG с 12:0 до 12:16 — коллектив смог взять 16 раундов подряд.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который пройдет в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.