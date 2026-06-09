BIG проиграли B8 Esports на турнире IEM Cologne Major 2026 и покидают соревнования
Немецкая организация не смогла справится с соперником — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-1.
B8 Esports — одержали третью победу во втором этапе, что позволяет им пройти в следующую стадию соревнований. Картами противостояния с BIG стали — Ancient, что завершился со счетом 13:7, Overpass — 6:13 и Dust2 — 8:13.
IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который проходит в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.
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