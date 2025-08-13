BIG обыграли Passion UA в первом игровом дне закрытых квалификаций на StarLadder StarSeries Fall 2025

13-го августа стартовала закрытая квалификация на турнир StarLadder StarSeries Fall 2025 по CS2.

Первый матч состоялся между BIG и Passion UA, в котором первые вышли победителями. Матч завершился со счетом 2:0 (Mirage пик Passion UA 13:1, Train пик BIG 13:3). Обе карты закончились с разгромным счетом, и ни один игрок Passion UA не вышел в положительное K/D. Лучшим игроком встречи был признан Карим «Krimbo» Мусса (1.72).

Основная стадия турнира пройдет с 18 по 21 сентября в Будапеште, Венгрия. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

Филатов Руслан