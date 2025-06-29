BetBoom Team чемпионы PGL Wallachia Season 5

В гранд-финале PGL Wallachia Season 5 победу одержала российская киберспортивная команда BetBoom Team.

BB Team переиграли фаворитов в лице Gaimin Gladiators со счетом 3:1 в Best-Of-5 серии. Игра для BB складывалась удачно, однако на последней карте «Гладиаторы» дали отпор длиною в час, но не смогли поднять трофей. MVP финала стал Данил «gpK~» Скутин. BetBoom Team становятся чемпионами и зарабатывают 300 тысяч долларов призовых.

Gaimin Gladiators занимают второе место и получают 175 тысяч долларов.

Филатов Руслан