BetBoom Team переиграла Gaimin Gladiators на FISSURE Universe: Episode 6

BetBoom Team без проблем разобралась с Gaimin Gladiators в 1-м туре FISSURE Universe: Episode 6. BB не оставили шансов сопернику, закончив серию со счетом 2:0. Первая карта оказалась довольно близкой, но российский коллектив закончил ее в свою пользу за 48 минут. Вторая закончилась разгромом за 21 минуту. FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, как Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.