BetBoom Team с Kiritych победила Team Liquid на DreamLeague Season 26
В дебютном матче группы А на DreamLeague Season 26 по Dota 2 команда BetBoom Team одержала победу над Team Liquid. На позиции керри за BetBoom Team играл Илья Kiritych Ульянов, а не Иван Pure~ Москаленко.
Следующие игры чемпионата пройдут 19 мая и начнутся в 18:00 мск: коллектив Айдена iNSaNiA Саркои встретится с Nigma Galaxy, а BetBoom Team — с OG LATAM.
DreamLeague Season 26 проходит онлайн с 19 мая по 1 июня. Призовой фонд в размере 1 миллиона долларов разыграют 16 команд.
Новости