BetBoom Team против Aurora Gaming, Team Spirit против NAVI Junior — определились пары плей-офф PGL Wallachia S4

Определились пары команд для четвертьфинальных матчей PGL Wallachia Season 4 по Dota 2. В плей-офф встретятся: BetBoom Team и Aurora Gaming, Team Spirit и Natus Vincere Junior, PARIVISION и Team Tidebound, Team Liquid и Tundra Esports.

Четвертьфинальные игры начнутся 24 апреля в 10.00 по московскому времени. Проигравшие попадут в нижнюю сетку турнира, а победители выйдут в полуфинал. Следить за расписанием и результатами можно в репортаже.

PGL Wallachia Season 4 проходит с 19 по 27 апреля. Призовой фонд турнира составляет миллион долларов.