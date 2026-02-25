BetBoom Team проиграли Xtreme Gaming на групповом этапе DreamLeague Season 28

Российская команда не смогла справиться с китайским коллективом, уступив с итоговым счетом 1-2.

Противостояние BetBoom Team и Xtreme Gaming выдалось по-настоящему жарким — сыграно было три карты. Первая закончилась на 57-й минуте со счетом 33:22 в пользу «БетБум», но китайцы оказались сильнее, получив преимущество в финансах. Вторая — на 50-й минуте — 24:10 уже победой BB. Последняя продлилась меньше всего — 37 минут и окончилась со счетом 12:30.

DreamLeague Season 28 — киберспортивный турнир, что проходит в онлайн-формате с 16 февраля по 1 марта. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.