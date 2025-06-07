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BetBoom Team разгромно проиграли 3DMAX в первом матче BLAST.tv Austin Major 2025: Stage 2

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Состав BetBoom Team по CS2.
Фото Соцсети BetBoom Team

BetBoom Team оказались слабее 3DMAX в первом раунде BLAST.tv Austin Major 2025: Stage 2.

BO1 противостояние на карте Anubis обернулось сокрушительным поражением российской команды со счетом 4-13. Ранее BB Team успешно прошли первую стадию турнира со статистикой 3-1.

Статистика матча.
Фото HLTV

Французский коллектив, в свою очередь, провел дебютный матч в Остине и серьезно заявил о своих намерениях. Ну а нашей команде предстоит серьезная работа над ошибками и подготовка к следующему оппоненту в сетке 0-1.

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