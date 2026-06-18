BetBoom Team проиграли Aurora Gaming и покинули плей-офф IEM Cologne Major 2026
Турецкая команда смогла справиться с российским коллективом — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-0.
Aurora Gaming одержала победу в четвертьфинале — их соперником в полуфинале станет выигравший в паре 9z Team — FURIA Esports. Картами противостояния с BetBoom Team стали Nuke, что завершился со счетом 6:13, и Anubis — 9:13.
IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который проходит в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.
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