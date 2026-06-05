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5 июня, 14:30

BetBoom Team одержала верх над Team Falcons в полуфинале плей-офф BLAST Slam VII

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды BetBoom Team.
Фото BetBoom Team

Российская команда смогла выиграть у интернационального коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-0.

Следующий матч для BB пройдет с Team Yandex в финале верхней сетки плей-офф соревнований — он пройдет 6 июня. Встреча с Team Falcons оказалась уверенной и удачной — команда из России забрала первую карту на 49-й минуте со счетом 32:13, вторая продлилась почти 47 минут — 33:10.

BLAST Slam VII — киберспортивный турнир по Dota 2, который проводится компанией BLAST с 26 мая по 7 июня 2026 года сначала в онлайн-формате, а затем в оффлайн в Копенгагене (Дания). Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

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