BetBoom Team переиграла Execration и вышла в плей-офф EWC 2025 по Dota 2

BetBoom Team уверенно справилась с Execration в заключительном матче групповой стадии турнира по Dota 2 в рамках EWC. BB под тренерством Анатолия «boolk» Иванова одолела филиппинскую команду в BO2-противостоянии (2-0). Таким образом, BetBoom Team успешно завершила первый этап турнира, отдав всего одну карту Gaimin Gladiators, обеспечив себе выход в плей-офф ивента. Матчи навылет в рамках Esports World Cup начнутся 11 июля.