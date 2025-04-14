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14 апреля, 14:54

BetBoom Team начала выступление в закрытых отборочных на BLAST.tv Austin Major 2025 с победы над SAW

Камила Абдурахманова
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В первом раунде закрытой квалификации на BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2 для Европы команда BetBoom Team одержала разгромную победу над SAW.

Матч на карте Train завершился со счетом 13:3. Это первая победа команды Кирилла Boombl4 Михайлова на соревновании.

После этого поражения SAW имеет статистику 0:1. Далее в этот игровой день пройдут матчи между командами GamerLegion и Nemiga Gaming, а также Astralis и OG. Оба матча запланированы на 14 апреля на 15:30 по московскому времени.

Закрытые отборочные на BLAST.tv Austin Major 2025 для Европы проходят с 14 по 17 апреля в онлайн-формате. Команды борются за шесть мест на мейджоре.

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