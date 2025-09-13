BetBoom Team — андердог в матче с Xtreme Gaming за выход в топ-3 TI 14

Прогноз и ставка на матч BetBoom Team — Xtreme Gaming 13 сентября 2025 года.

Букмекерская компания PARI считает Xtreme фаворитом данного противостояния. Коэффициент на их победу в матче составляет 1.55, в то время как на успех СНГ-коллектива предлагается коэффициент 2.45.

BB Team выглядит крайне неуверено в плей-офф стадии туринра. Команда вымучивает победы даже с номинально более слабыми соперниками. Переход Save на роль драфтера был необходимой мерой, но кажется такой шаг был предпринят слишком поздно и более стабильные Xtreme Gaming сумеют добиться нужного для себя результата.

Рекомендуемая ставка: Победа Xtreme Gaming с коэффициентом 1.55