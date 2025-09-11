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BetBoom Team — явный фаворит матча с Nigma Galaxy в четвертьфинале TI 14

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
BetBoom Team.
Фото Esports World Cup

Прогноз и ставка на матч «BetBoom Team» — «Nigma Galaxy» 11 сентября 2025 года.

Букмекерская компания PARI считает BB Team явным фаворитом данного противостояния. Коэффициент на ее победу в матче составляет 1.34, в то время как на успех Nigma предлагается коэффициент 3.25.

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Обе команды в предыдущей очной встрече играли очень осторожно, что привело к чрезвычайно длительным картам. BetBoom Team будет стремиться контролировать игру, а Nigma Galaxy, скорее всего, будет пытаться действовать от обороны и искать шансы в поздней стадии. Это создает все предпосылки для затяжных партий.

Рекомендуемая ставка: BetBoom Team — победа и продолжительность 2-й карты больше 40 минут с коэффициентом 2.40

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