BetBoom Team одержала волевую победу над Nigma Galaxy в четвертьфинале TI 14
BetBoom Team переиграла Nigma Galaxy в упорнейшем четвертьфинале верхней сетки The International 2025. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:1 в пользу СНГ-коллектива.
Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.
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