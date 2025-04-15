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15 апреля, 13:23

BetBoom Streamers Battle по CS 2 пройдет с 26 апреля по 4 мая

Камила Абдурахманова
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С 26 апреля по 4 мая пройдет турнир по CS 2 — BetBoom Streamers Battle.

В соревновании примут участие 8 команд со стримерами. Составы начнут объявлять 16 апреля.

Призовой фонд турнира составит 3 миллиона рублей. Игрок, признанный самым ценным участником (MVP) ивента, получит дополнительно 200 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные 150 тысяч рублей для игрока, который наберет наибольшее количество убийств с ножа или Зевса.

Во время турнира состоится специальный мини-ивент, где участники смогут набрать дополнительные очки и повлиять на свое место в таблице, соревнуясь в разнообразных игровых режимах.

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