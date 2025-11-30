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30 ноября 2025, 17:40

«Если бы не Dota 2, то играл бы в Counter-Strike». Интервью с dyrachyo на BetBoom Streamers Battle 12

Алексей Буланов
Антон dyrachyo Шкредов.
Фото Соцсети dyrachyo
30 ноября на волейбольной арене «Динамо» состоялся шоу-матч в рамках BetBoom Streamers Battle 12. Мы пообщались с одним из его участников, Антоном dyrachyo Шкредовым — трехкратным чемпионом мейджоров по Dota 2.

Данный стримерс баттл является одним из самых крупных LAN-ивентов по Доте в России за последнее время. Расскажи о своих впечатлениях, чувствуется ли особая атмосфера домашних стен?

— К сожалению, я сыграл только одну карту в рамках шоу-матча, поэтому не успел прочувствовать атмосферу.

— Твоей команде, к сожалению, не удалось выйти из групповой стадии турнира. Что пошло не так? Удивил ли кто-то из соперников или просто сыграли ниже своих возможностей?

— Думаю, что просто сыграли не лучшим образом.

— Твои бывшие коллеги по Gaimin Gladiators угодили в неприятную ситуацию с серьезным судебным разбирательством. Интересовался ли ты подробностями дела? Желаешь ли успеха какой-то из сторон или тебе безразличен его исход?

— Я хотел узнать в чем суть разбирательства, но мне так и не ответили. Никому не симпатизирую.

Антон dyrachyo Шкредов.От 3400 MMR до долларового миллионера. Как dyrachyo покорил киберспорт и стал самым медийным дотером СНГ

Блиц:

Любимый контент-мейкер по Доте?

— Не могу никого выделить.

— В какой игре проводил бы больше всего времени, если бы не Дота?

— Counter-Strike.

— Лучшее место в котором ты был?

— Япония.

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