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28 ноября 2025, 23:25

VooDooSh о неудачном старте Streamers Battle: «Мне кажется, что старт 0-2 на групповой стадии только закалил нашу команду»

Алексей Буланов
Александр «VooDooSh» Шальчинов.
Фото tg-канал VooDooSh Stream

Популярный стример Александр «VooDooSh» Шальчинов высказался о влиянии неудачного старта BetBoom Streamers Battle 12 на свою команду в рамках медиа-дня ивента.

«Да, мы неудачно начали турнир, но при этом мне нравилась атмосфера внутри нашей команды — никакого нытья и флейма, хотя, в наших глазах мы были претенденами на победу. Мне кажется, что эти 0-2 на старте даже закалили нашу команду. Стало понятно, что мы собираться в трудные моменты и при этом работать над своими ошибками и дальше развиваться»

BetBoom Streamers Battle — шоу-турнир по Dota 2, LAN-часть которого пройдет на волейбольной арене «Динамо» 29 и 30 ноября. В рамках ивента 12 медийных команд разыгрывают призовой фонд в размере 4,5 миллиона рублей.

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