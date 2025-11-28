VooDooSh о неудачном старте Streamers Battle: «Мне кажется, что старт 0-2 на групповой стадии только закалил нашу команду»

Популярный стример Александр «VooDooSh» Шальчинов высказался о влиянии неудачного старта BetBoom Streamers Battle 12 на свою команду в рамках медиа-дня ивента.

«Да, мы неудачно начали турнир, но при этом мне нравилась атмосфера внутри нашей команды — никакого нытья и флейма, хотя, в наших глазах мы были претенденами на победу. Мне кажется, что эти 0-2 на старте даже закалили нашу команду. Стало понятно, что мы собираться в трудные моменты и при этом работать над своими ошибками и дальше развиваться»