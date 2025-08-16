CyberPRO
16 августа, 23:18

Boombl4 с BetBoom обыграли s1mple с BC.Game

Логотип BetBoom Team.
Фото BetBoom Team

На ESL Challenger League Season 50 по CS2 в четвертьфинале верхней сетки плей-офф встретились BC.Game и BetBoom Team.

В этом противостоянии команда Александра «s1mple» Костылева уступила сопернику со счётом 1:2.

Результат матча:

Mirage — 7:13 в пользу BCGame, Nuke — 13:3 в пользу BetBoom Team, Dust2 — 13:7 в пользу BetBoom Team.

BetBoom вышла в полуфинал, где будет играть против Zero Tenacity. BC.Game продолжит борьбу в нижней части турнирной таблицы.

ESL Challenger League Season 50: Europe — Cup 1 проходит с 11 августа по 1 сентября в онлайне. Призовой фонд турнира составил 25 тысяч долларов.

Филатов Руслан

