Boombl4 с BetBoom обыграли s1mple с BC.Game
На ESL Challenger League Season 50 по CS2 в четвертьфинале верхней сетки плей-офф встретились BC.Game и BetBoom Team.
В этом противостоянии команда Александра «s1mple» Костылева уступила сопернику со счётом 1:2.
Результат матча:
Mirage — 7:13 в пользу BCGame, Nuke — 13:3 в пользу BetBoom Team, Dust2 — 13:7 в пользу BetBoom Team.
BetBoom вышла в полуфинал, где будет играть против Zero Tenacity. BC.Game продолжит борьбу в нижней части турнирной таблицы.
ESL Challenger League Season 50: Europe — Cup 1 проходит с 11 августа по 1 сентября в онлайне. Призовой фонд турнира составил 25 тысяч долларов.
Филатов Руслан
